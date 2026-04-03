10:43 03.04.2026 (обновлено: 15:44 03.04.2026)
Конгресс не даст США выйти из НАТО, заявил Медведев
США не покинут НАТО, несмотря на риторику президента Дональда Трампа, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: конгресс не даст США выйти из НАТО, в этом нет резона

Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. США не покинут НАТО, несмотря на риторику президента Дональда Трампа, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"И резона нет, и конгресс не даст", — написал он в Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Мы этого не забудем". США и Европа дружно хоронят НАТО
2 апреля, 08:00
Заявления Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из альянса Медведев назвал эпатажем. Впрочем, допустил он, со стороны Вашингтона возможны символические действия вроде уменьшения размеров американского контингента или отказа от каких-либо поставок.
По мнению зампреда Собеза, иранская кампания усугубила мощные противоречия внутри НАТО и на этом фоне в ЕС всерьез задумались о создании полноценной военной компоненты. Теперь это больше не экономический союз, он довольно быстро может превратиться в крайне враждебный России военный альянс, подчеркнул Медведев.
Поэтому России следует отказаться от толерантного отношения к вступлению в ЕС соседних стран, включая Украину, полагает он.
На этой неделе Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после ее отказа помочь в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал альянс "бумажным тигром" и усомнился в том, что союзники могут принести Америке пользу в будущем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Военный аналитик объяснил, почему Трамп недоволен НАТО
3 апреля, 08:23
 
