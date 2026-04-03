В РАН рассказали о состоянии пациента, которому ввели новую вакцину от рака
Академик Гинцбург: пациент прекрасно перенес введение вакцины от рака
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о состоянии пациента, которому ввели новую вакцину от рака.
В среду первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
сообщал, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК".
"Пациент перенес введение вакцины прекрасно. Температура у него 36,6 и никакой чувствительности в плече", - сообщил "Газете.ru"
академик Александр Гинцбург
.
По словам академика, пациент пробудет в стационаре еще 15 дней под наблюдением врачей и потом получит вторую порцию вакцины. Потом его отпустят домой, предварительно взяв у него кровь на анализы. Он будет наблюдаться в онкодиспансере по месту жительства.
"Третье введение вакцины будет в середине третьего месяца лечения, тогда мы и получим первые результаты", - добавил Гинцбург.
Вакцина "НЕООНКОВАК" была разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
В ноябре 2025 года Минздрав РФ также выдал разрешение на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА
"Онкопепт" для лечения колоректального рака.