Нижегородский губернатор сообщил о снижении числа абортов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Количество абортов в Нижегородской области в 2025 году сократилось в 5 раз по сравнению с 2015 годом, заявил глава региона Глеб Никитин.

"В прошлом году общее количество абортов по желанию женщины в государственных медицинских организациях составило чуть более полутора тысяч случаев. Это на треть меньше, чем в 2024 году, и почти в 5 раз меньше, чем 10 лет назад", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина

По словам губернатора, частные медицинские клиники поддержали областное министерство здравоохранения в этом вопросе: если в начале 2025 года лицензии на аборты имели 55 частных клиник, то на данный момент их всего 9. Пациенткам представляют весь спектр поддержки: психологической, духовной, социальной, юридической.