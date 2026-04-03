17:45 03.04.2026 (обновлено: 18:29 03.04.2026)
Нижегородский губернатор сообщил о снижении числа абортов
Количество абортов в Нижегородской области в 2025 году сократилось в 5 раз по сравнению с 2015 годом, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 03.04.2026
Никитин: число абортов в Нижегородской области в 2025 году сократилось в 5 раз

Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Количество абортов в Нижегородской области в 2025 году сократилось в 5 раз по сравнению с 2015 годом, заявил глава региона Глеб Никитин.
"В прошлом году общее количество абортов по желанию женщины в государственных медицинских организациях составило чуть более полутора тысяч случаев. Это на треть меньше, чем в 2024 году, и почти в 5 раз меньше, чем 10 лет назад", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора, частные медицинские клиники поддержали областное министерство здравоохранения в этом вопросе: если в начале 2025 года лицензии на аборты имели 55 частных клиник, то на данный момент их всего 9. Пациенткам представляют весь спектр поддержки: психологической, духовной, социальной, юридической.
"Государственное и частное здравоохранение продолжат объединять усилия для повышения рождаемости в регионе. Рассчитываем на то, что со временем частная медицина инициативно придет к полному отказу от проведения абортов. Сейчас наращиваем число психологов, которые работают с женщинами в ситуации репродуктивного выбора. В государственных лечебных учреждениях работают 32 таких специалиста, в частных организациях трудятся шестеро психологов по соглашению с Институтом демографического развития", – сказал Никитин.
