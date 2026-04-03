МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Европейцы "прозреют", русофобия уйдет, вернется российская культура, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"А как иначе было бы прочипировать мозги и убедить граждан Европы, что Россия плохая, что Россия нам угрожает? Кому мы угрожаем? Для чего? С послевоенного времени экономика Европы успешно развивалась благодаря России. Благодаря тому, что мы ни разу не нарушили свои обязательства по поставкам энергоресурсов, что мы поставляли по разумным ценам взаимовыгодным", - сказала политик ИС "Вести".
По ее мнению, в Европе "прозреют, уйдет русофобия, вернется наша культура".
"Пройдет. Это ситуативно выбрано направление русофобии. Информационная война против нас запущена по всему миру в попытках нас дискредитировать. И заранее спланированы военно-вооруженные столкновения России и Украины с целью нанести России геостратегическое поражение и сдержать её экономическое развитие... Последнее не получилось и не получится", - отметила Матвиенко.