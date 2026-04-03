Матвиенко: многие страны поняли, что единственная защита — ядерное оружие

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Многие страны мира поняли, что единственная защита — обладание ядерным оружием, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня многие страны поняли, что единственная защита — это обладание ядерным оружием. То есть может появиться группа стран, которая скажет: "Мы будем разрабатывать ядерное оружие, потому что это наша защита", - сказала Матвиенко в интервью ИС "Вести".
Матвиенко отметила, что такое развитие событий может стать последствием происходящего в мире.
"То есть мир сошел с ума, надо всем включать мозги, брать голову в руки и останавливаться, и прекращать, чтобы наша планета не исчезла", - констатировала политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
