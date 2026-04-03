07:16 03.04.2026
Многодетные семьи-должники могут сохранить единственную машину от ареста
Многодетные семьи-должники могут сохранить единственную машину от ареста
2026-04-03T07:16:00+03:00
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Многодетные семьи-должники теперь могут сохранить единственный автомобиль от ареста, а также земельный участок, полученный в рамках соцподдержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
"Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, смогут сохранить единственное транспортное средство от ареста. Нововведение стало возможным благодаря Федеральному закону от 23.03.2026 № 67-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ", который вступает в силу 3 апреля этого года", - сказали в ведомстве.
В ведомстве отметили, что закон расширил перечень видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Кроме того, теперь аресту не подлежат и земельные участки, полученные должником в рамках социальной поддержки многодетных семей, его доля в праве на такую землю. Исключение составляют случаи, когда имущество является предметом ипотеки и на него может быть обращено взыскание.
