Многодетные семьи-должники могут сохранить единственную машину от ареста

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Многодетные семьи-должники теперь могут сохранить единственный автомобиль от ареста, а также земельный участок, полученный в рамках соцподдержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

"Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, смогут сохранить единственное транспортное средство от ареста. Нововведение стало возможным благодаря Федеральному закону от 23.03.2026 № 67-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ", который вступает в силу 3 апреля этого года", - сказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что закон расширил перечень видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.