ВСУ атаковали ж/д инфраструктуру в ЛНР, один человек пострадал

"В Антрацитовском округе БПЛА ударили по железнодорожной инфраструктуре, повреждены автоцистерны. Вследствие повторной атаки ранен сотрудник МЧС России по ЛНР, участвовавший в тушении возникшего пожара. Он получил осколочное ранение плеча и был госпитализирован в медучреждение", - написал Пасечник в своем канале на платформе MAX.