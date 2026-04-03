В Ивановской области осудили трех человек за поджог вышки сотовой связи - РИА Новости, 03.04.2026
09:51 03.04.2026 (обновлено: 09:52 03.04.2026)
В Ивановской области осудили трех человек за поджог вышки сотовой связи
Трое молодых жителей Ивановской области, которые хотели заработать на поджоге вышки сотовой связи, приговорены к срокам до 22 лет, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 03.04.2026
происшествия
россия
ивановская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: трое жителей Ивановской области получили сроки за поджог сотовой вышки

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Трое молодых жителей Ивановской области, которые хотели заработать на поджоге вышки сотовой связи, приговорены к срокам до 22 лет, сообщил ЦОС ФСБ.
"Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор трем жителям Ивановской области, гражданам России, 2003, 2006 и 2009 г.р., обвиняемым в совершении террористического акта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое вступили в запрещённое в РФ террористическое сообщество с целью получения денежного вознаграждения. От куратора они получили задание в мессенджере Telegram и "в составе группы лиц по предварительному сговору осуществили поджог вышки сотовой связи", в результате оператору связи был причинён ущерб более миллиона рублей.
"За совершение указанных действий им было обещано крупное денежное вознаграждение, которое молодые люди так и не получили", - добавили в ЦОС.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ. Следственное отделение УФСБ России по Ивановской области возбудило и расследовало уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных уголовными статьями о террористическом акте, совершенном группой лиц, участии в террористическом сообществе и вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.
"Решением суда один из подсудимых признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, п.п "а", "б" ч. 4 ст. 150, п. "а" ч. 2 ст. 205, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК России. Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части срока - 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Второй подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями о террористическом акте, совершённом группой лиц и участии в террористическом сообществе. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, первые пять он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
"Третий подсудимый, являющийся несовершеннолетним, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, п.п "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК России, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии со штрафом 30 тысяч рублей", - добавили в ЦОС.
Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияРоссияИвановская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
