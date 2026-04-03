В Ивановской области осудили трех человек за поджог вышки сотовой связи

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Трое молодых жителей Ивановской области, которые хотели заработать на поджоге вышки сотовой связи, приговорены к срокам до 22 лет, сообщил ЦОС ФСБ.

"Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор трем жителям Ивановской области , гражданам России , 2003, 2006 и 2009 г.р., обвиняемым в совершении террористического акта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое вступили в запрещённое в РФ террористическое сообщество с целью получения денежного вознаграждения. От куратора они получили задание в мессенджере Telegram и "в составе группы лиц по предварительному сговору осуществили поджог вышки сотовой связи", в результате оператору связи был причинён ущерб более миллиона рублей.

"За совершение указанных действий им было обещано крупное денежное вознаграждение, которое молодые люди так и не получили", - добавили в ЦОС.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ . Следственное отделение УФСБ России по Ивановской области возбудило и расследовало уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных уголовными статьями о террористическом акте, совершенном группой лиц, участии в террористическом сообществе и вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

"Решением суда один из подсудимых признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, п.п "а", "б" ч. 4 ст. 150, п. "а" ч. 2 ст. 205, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК России. Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части срока - 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Второй подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями о террористическом акте, совершённом группой лиц и участии в террористическом сообществе. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, первые пять он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

"Третий подсудимый, являющийся несовершеннолетним, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, п.п "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК России, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии со штрафом 30 тысяч рублей", - добавили в ЦОС.