14:29 03.04.2026 (обновлено: 16:02 03.04.2026)
Лавров раскритиковал проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу
Проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу навряд ли поспособствует разрешению кризиса вокруг Ирана, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 03.04.2026
Лавров: проект резолюции Бахрейна в ООН по Ормузскому проливу не сулит перемирия

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу навряд ли поспособствует разрешению кризиса вокруг Ирана, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Можно обсуждать сам проект, который Бахрейн внес и который обсуждается уже несколько дней в Совете Безопасности. <...> Это профессиональный подход тех, кто в конечном итоге отвечают за продукт, выпускаемый Советом Безопасности ООН. Но вот даже если встать на эту, такую чисто экспертную точку зрения, то проявляется большое количество проблем. <...> Конечно, такое решение Совета Безопасности едва ли добавит <...> шансов мирному урегулированию", — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией, которая предоставит мандат на проведение операций для восстановления судоходства в Ормузском проливе.
Лавров отметил, что документ могут использовать для срыва переговоров или легитимизации агрессии против Ирана задним числом. Вашингтону следует прекратить боевые действия, а не говорить о проблеме заблокированного морского прохода, добавил министр.
Военная кампания США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь разрешается проходить только дружественным Ирану странам. По данным агентства Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.
Накануне Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого Трамп призвал их покупать энергоносители у США. По данным WSJ, глава Белого дома и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.
