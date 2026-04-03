Квартира Дудя* в Москве попала под запрет на проведение сделок
Квартира блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) попала под запрет на проведение регистрационных действий, свидетельствуют документы, которые есть в... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T11:33:00+03:00
https://ria.ru/20260401/sud-2084215405.html
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Квартира блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) попала под запрет на проведение регистрационных действий, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, у блогера в Москве
квартира в 78,5 квадратных метров. Кадастровая стоимость жилья превышает 16,5 миллионов рублей. Собственность была оформлена в 2012 году. Вместе с тем, как указано в материалах, в 2025 году на недвижимость было наложено два обременения в виде запрета регистрации.
Запрет регистрации подразумевает невозможность проводить какие-либо сделки с недвижимостью - продажу, переоформление и другие.
В ноябре 2025 года суд заочно приговорил Дудя* к 1 году и 10 месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В феврале 2026 года суд ужесточил ему приговор, добавив запрет на администрирование сайтов на 3 года.
Минюст РФ
внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* признан в РФ иноагентом