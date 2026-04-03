Квартира Дудя* в Москве попала под запрет на проведение сделок

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Квартира блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) попала под запрет на проведение регистрационных действий, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В ноябре 2025 года суд заочно приговорил Дудя* к 1 году и 10 месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В феврале 2026 года суд ужесточил ему приговор, добавив запрет на администрирование сайтов на 3 года.