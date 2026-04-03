Появились подробности дела экс-главы отдела СК по Кузбассу

КЕМЕРОВО, 3 апр – РИА Новости. Две взятки на 55 миллионов рублей фигурируют в деле находящегося в СИЗО бывшего руководителя отдела управления СК РФ по Кузбассу Леонида Харитонова, предполагаемый взяткодатель отправлен под домашний арест, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

РФ Первого декабря 2025 года официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Кемеровской области Леонид Харитонов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Третьего декабря Центральный районный суд Новосибирска отправил Харитонова в СИЗО до 24 января. Затем Дзержинский районный суд Новосибирска продлил фигуранту арест до 24 апреля.

Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса, Центральный районный суд Кемерово рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в даче взятки бывшему руководителю второго отдела СУ СК РФ по Кемеровской области и адвокатам, действующим в составе организованной группы.

"Из представленных органом предварительного расследования материалов следует, что… с 17.11.2025 по 29.11.2025 мужчина передал взятку вышеуказанным лицам в виде денежных средств на общую сумму 40 миллионов рублей и денежные средства в размере 15 миллионов рублей за совершение руководителем второго отдела незаконных действий, связанных с освобождением близких родственников мужчины из-под стражи и избранием в отношении одного из них, находящегося в розыске, меры пресечения, не связанной с лишением свободы", – сообщили в объединенном пресс-центре.

Как пояснили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона, мужчина передал деньги для Харитонова и троих адвокатов.

Обвиняемый в даче взятки был задержан 2 апреля, в этот же день ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ.