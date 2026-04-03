США проводят поисковую операцию после крушения истребителя, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов проводят поисково-спасательную операцию после предполагаемого крушения истребителя в небе над Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" объявил, что КСИР уничтожил второй американский истребитель пятого поколения F-35 в небе над Ираном. Позднее иранское агентство Tasnim утверждало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, катапультировавшегося из сбитого самолета.
"В настоящее время проводится поисково-спасательная операция по поиску экипажа американского истребителя, который потерпел крушение над Ираном, что стало первой известной потерей реактивного самолета внутри страны с начала конфликта", - говорится в материале издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
