"Автодор" расторг контракт с Ньюмэном - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
13:04 03.04.2026
"Автодор" расторг контракт с Ньюмэном
"Автодор" расторг контракт с Ньюмэном - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
"Автодор" расторг контракт с Ньюмэном
Самарский "Автодор" в одностороннем порядке расторг контракт с американским защитником Маликом Ньюмэном из-за найденного в организме спортсмена запрещенного... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
2026-04-03T13:04:00+03:00
2026-04-03T13:04:00+03:00
спорт, сша, автодор
Баскетбол, Спорт, США, Автодор
"Автодор" расторг контракт с Ньюмэном

"Автодор" расторг контракт с Ньюмэном из-за найденного запрещенного вещества

© Фото : Пресс-служба БК "Автодор"Баскетболист "Автодора" Малик Ньюмэн
Баскетболист Автодора Малик Ньюмэн - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Автодор"
Баскетболист "Автодора" Малик Ньюмэн. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Самарский "Автодор" в одностороннем порядке расторг контракт с американским защитником Маликом Ньюмэном из-за найденного в организме спортсмена запрещенного вещества, сообщается на сайте баскетбольного клуба.
В результате медицинского освидетельствования, проведенного на этой неделе, в организме игрока было обнаружено запрещенное психоактивное вещество тетрагидроканнабиол.
"Расстаемся без сожалений. В то время как ребята бьются за клуб, не щадя себя, один игрок после возвращения из США устроил себе досрочный оплачиваемый отпуск", - заявил президент "Автодора" Олег Родионов.
Ньюмэну 29 лет, он выступал в составе "Автодора" с 2022 года. Спортсмен является лучшим снайпером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.
