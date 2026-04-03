В Совфеде оценили возможность расширения конфликта США и Ирана - РИА Новости, 03.04.2026
16:08 03.04.2026
В Совфеде оценили возможность расширения конфликта США и Ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
В Совфеде оценили возможность расширения конфликта США и Ирана

Карасин: без дипломатических договоренностей конфликт США и Ирана расширится

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мир может столкнуться с расширением военного конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке, если стороны не придут к дипломатическим договоренностям, предостерег председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"При условии отсутствия договоренностей, несомненно, пойдет расширение конфликта, потому что это касается напрямую экономики, социальных вопросов всех без исключения стран - от Ближнего Востока до Европы, Азии и Латинской Америки", - сказал сенатор в беседе с "Газетой.Ru".
По мнению Карасина, именно поэтому Великобритания 2 апреля организовала встречу военных стратегов из разных стран для обсуждения вариантов возобновления судоходства в Ормузском проливе.
"Обсудили, что нужно делать для того, чтобы открыть Ормузский пролив. Это был пример того, что будет делаться в этой сфере. Я думаю, что такие совещания будут довольно частыми в нынешней обстановке", — заключил Карасин.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
