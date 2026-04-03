Статусная конференция по делу Ивина и Ольшанского пройдет в США 13 мая

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Статусная конференция по делу граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина, экстрадированных из Болгарии в США, назначена на 13 мая, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Конференция пройдет под председательством судьи Грегори Преснелла, присутствие обвиняемых не требуется. Ранее она была назначена на 6 мая, однако позднее суд перенес дату.