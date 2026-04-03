12:08 03.04.2026 (обновлено: 12:18 03.04.2026)
Россия поможет Абхазии с постройкой объектов образования, заявил Кириенко
Кириенко: регионы России помогут Абхазии со строительством объектов образования

© Sputnik / Томас ТхайцукПервый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия форума "Абхазия — инвестиции в будущее"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия форума "Абхазия — инвестиции в будущее"
СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Регионы России помогут Абхазии в реконструкции колледжей и строительстве филиала школы в Сухуме, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Правительство Санкт-Петербурга берет на себя помощь в реконструкции колледжей столицы Абхазии Сухума, правительство Московской области берет на себя обязательство по строительству в столице Абхазии филиала знаменитой Примаковской школы", - сказал Кириенко на Абхазском международном экономическом форуме в пятницу.
Он поблагодарил регионы-побратимы Абхазии за программы развития, инвестиции в образование, благоустройство и туристическую сферу страны.
"Особые слова благодарности хочу сказать регионам, потому что это их добрая воля. Это не просто выполнение поручения президента, я точно знаю, что каждый из руководителей регионов России вкладывает и душу, и сердце в проекты, которые они реализуют в Абхазии", - добавил он.
Первый международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" стартовал в пятницу в Сухуме. В нем участвуют представители 15 регионов России и зарубежных стран.
