Хачанов проиграл Рууду на выставочном турнире в римском амфитеатре в Ниме

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинале выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS), который проходит в римском амфитеатре в Ниме (Франция).

Матчи на турнире состоят из четвертей (по 8 минут), а не традиционных сетов. У теннисистов нет права второй подачи. Не используется привычная схема счета - за победу в розыгрыше теннисист получает одно очко.