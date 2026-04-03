Католическая Пасха 2026: дата, традиции и отличия от православной
Католическая Пасха в 2026 году приходится на воскресенье 5 апреля. Подробно о дате Пасхального воскресенья, порядке богослужений, смысле Пасхального тридуума, правилах поста, пасхальных символах и подготовке к этому светлому празднику.
2026-04-04T08:19:00+03:00
https://ria.ru/20260402/paskha-2026-2081950316.html
https://ria.ru/20260325/kak-pokrasit-yajca-svekloj-2082712221.html
https://ria.ru/20250205/aprel-1850395199.html
Сергий Храмешин
Сергий Храмешин
Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный католический праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа
. Какого числа наступит один из главных праздников в христианстве, как отмечают Пасху
католики по всему миру, в чем отличия католической Пасхи от православной
– в материале РИА Новости.
Когда будет католическая Пасха в 2026 году
Католическая Пасха (на англ. Catholic Easter) – переходящий праздник. Как и в православии, ее дата каждый год меняется и исчисляется по лунно-солнечному календарю, но по разным пасхалиям.
В 2026 году католическая Пасха отмечается 5 апреля (воскресенье) за неделю до православной Пасхи, которая выпадает на 12 апреля.
Католическая Пасха 2024-2030 годы
Год
Дата католической Пасхи
Дата православной Пасхи
Разница в днях
2024
31 марта
5 мая
35 дней
2025
20 апреля
20 апреля
0 дней (совпадают)
2026
5 апреля
12 апреля
7 дней
2027
28 марта
2 мая
35 дней
2028
16 апреля
16 апреля
0 дней (совпадают)
2029
1 апреля
8 апреля
7 дней
2030
21 апреля
28 апреля
7 дней
Почему католическая и православная Пасха в разные дни
По словам доктора философских наук, профессора Славяно-Греко-Латинской Академии, богослова и религиоведа Сергия (Храмешина), различие дат католической и православной Пасхи связано не с "двумя Пасхами", а с разным отношением к тому, что в церковной традиции (установленных канонах – церковных правилах) считается допустимым при определении главного праздника церковного года. Дата рассчитывается по одному правилу для всех: праздник отмечается в первое воскресенье после пасхального полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Но и само "равноденствие" и "полнолуние" в церковной практике берутся не по наблюдению в телескоп, а по специальным календарным таблицам, которые у католиков и православных разные.
В 1583 году в римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую пасхалию, основанную на григорианском календаре (новом стиле), из-за чего эти таблицы были пересчитаны. У православных же в традиционной пасхалии сохранились прежние расчеты, в соответствии с юлианским календарем (старым стилем). Отсюда и расхождение дат – иногда на неделю, иногда больше месяца, а в некоторых случаях праздники совпадают, как было в 2025 году.
"При переходе на новый стиль у католиков возникла серьезная проблема: стал нарушаться канонический принцип церковного права – христианская Пасха не должна праздноваться в один день с еврейской Пасхой (Песахом). Здесь вопрос не в противостоянии, а в принципиальности самого смысла христианства: Христос воскрес после иудейского праздника, и так написано в Евангелии. Православие строго соблюдает этот принцип. Кроме того, у католиков празднование Пасхи иногда может наступить раньше иудейского праздника, что переворачивает историчность контекста, описанного в Новом завете. За календарной реформой ради удобства Католическая церковь утратила смысловую привязку в установлении даты главного христианского праздника. Поэтому православная церковная традиция обычно считает правильным строго сохранять преемственный порядок вычисления Пасхи, даже если он не всегда совпадает с модернизированными католическими календарными "корректировками", – комментирует Сергий (Храмешин).
Великий пост перед католической Пасхой
Подготовка к Пасхе у католиков начинается задолго до самого праздника – с Пепельной среды, с которой начинается отсчет 46 дней Великого поста. В 2026 она приходится на 18 февраля. Название среды связано с обрядом посыпания головы пеплом в знак покаяния – жеста, который восходит к древней библейской традиции и проводится до сих пор во всех соборах мира.
Католическое понимание поста несколько отличается от православного разделением самого поста, когда допускается один полноценный прием пищи и два легких перекуса, и воздержания с ограничением в употреблении мяса. У католиков воскресенья не считаются постными днями, а обязательные строгие ограничения сосредоточены в нескольких ключевых точках: Пепельная среда, Страстная пятница и постные пятницы. В остальное время верующий сам определяет меру воздержания.
"В Православии Великий пост начинается с Чистого понедельника и воспринимается как единый путь: постный ритм непрерывен, уставные требования строже, а главное – весь период глубоко встроен в богослужение (покаянный строй служб, Литургия Преждеосвященных Даров, затем Страстная седмица). Поэтому православный пост – не просто набор ограничений, а целая духовная "школа". Это, скажем так, строго рассчитанный курс повышения духовной квалификации в полном соответствии с учебным планом, чтобы сдать экзамен на "пятерку" и получить "диплом" на Пасху в виде духовной благодати. У католиков все несколько проще", – отмечает Сергий (Храмешин)
Как празднуют католическую Пасху
Католическая Пасха празднуется, прежде всего, "литургически". Именно в храме разворачивается главное действие праздника. При этом вне церкви у католиков сложились свои народные обычаи встречи праздника, символы, блюда и традиции, которые передаются из поколения в поколение.
Календарь католического пасхального периода 2026
Дата
Событие
Описание
18 февраля
Пепельная среда
Начало Великого поста (46 дней)
18 февраля-4 апреля
Великий пост
Период подготовки к Пасхе
29 марта
Вербное воскресенье
Вход Господень в Иерусалим
(вечер 2-го) 3-5 апреля
Пасхальное Триденствие
Кульминация литургического года
2 апреля (четверг)
Великий четверг (вечер)
Месса Воспоминания Тайной Вечери
3 апреля (пятница)
Страстная Пятница
Поминание мук Господа, его Распятия и смерти на Кресте
4 апреля (суббота)
Великая суббота
Воспоминание погребения Христа
5 апреля (воскресенье)
Католическая Пасха
Воскресение Христово
5-11 апреля
Светлая седмица
Первая неделя после Пасхи
14 мая
Вознесение Господне
40-й день после Пасхи
24 мая
Пятидесятница
50-й день после Пасхи, сошествие Святого Духа
Пасхальная месса и литургия
Кульминацией пасхального торжества у католиков является Пасхальное Триденствие – три литургических дня, которые отсчитываются с вечера Великого Четверга: Страстная Пятница, Великая Суббота и само Пасхальное воскресенье. Вершиной Триденствия считается Пасхальная Вигилия – торжественное ночное богослужение с субботы на воскресенье, которое называют "матерью всех бдений" и главной службой всего литургического года.
Богослужение Святой Ночи выстроено как торжественное провозглашение перехода от смерти к жизни, от тьмы к свету. Состоит оно из четырех частей: Литургии света, Литургии слова, Литургии крещения и Евхаристической Литургии.
Во время Литургии света (lucernarium) сначала освящают "новый огонь" и вносят в темный храм пасхальную свечу – Пасхал, символ Христа, победившего тьму. Затем звучит торжественное пасхальное провозглашение – древний гимн Exsultet ("Да ликуют"). Далее следует большой блок чтений из Священного Писания (Литургия слова).
Затем – крещальная часть (Литургия крещения): освящение воды, совершение крещений или обновление крещальных обещаний. Завершается все Евхаристией (Святым Причастием).
Богослужение Навечерия рекомендуется начинать в полночь с субботы на воскресенье, а заканчивать – на рассвете. Завершается оно возгласом "Христос воскрес!" и призывом к верующим принять участие в "Резурекцийной процессии" ("Процессии Воскресения" от лат. resurrectio – "воскресение"), которая совершается по окончании Мессы Навечерия ночью или утром Пасхального воскресенья перед Мессой. Участники шествия, несущие крест, украшенный красной столой (элемент облачения католического клирика, символ победы), и фигуру Воскресшего Иисуса, трижды обходят церковь со Святыми Дарами, подчеркивая вечность и совершенство новой жизни, дарованной воскресшим Христом.
После пасхальной мессы с балкона Собора Святого Петра в Ватикане Папа Римский
объявляет благую весть о воскресении Христа перед тысячами собравшихся верующих. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
Самым популярным и уже традиционным символом католического празднования Воскресения Христа, не входящий в церковный устав, является Пасхальный кролик (заяц), который по поверью приносит в дом шоколадные и крашеные яйца, сладости в дом.
Шоколадные яйца стали отдельным символом Пасхи и одним из главных угощений для детей. Такие сладкие подарки дополняют шоколадными зайцами, которые помещают в украшенную весенними цветами корзину. Ими же украшают праздничный стол.
Крашеные яйца – еще один важный атрибут праздника. В западной традиции их часто окрашивают в пастельные тона (голубой, розовый, желтый), в отличие от православной, где принято красить яйца в красный цвет – в память о крови Христовой.
Главным украшением стола и дома является пасхальный венок, символизирующий победу жизни над смертью. По традиции его изготавливают вручную из веток растений или вербы, украшая крашеными яйцами, цветами, перьями, бантами и фигурками птиц, зайчика.
В каждой стране католическая Пасха имеет свои народные обычаи. В США главный символ праздника – Пасхальный кролик, а одна из самых любимых традиций – охота за пасхальными яйцами. Их украшают и прячут в саду дома, чтобы их искали дети. Другая традиция – изготовление и доставка пасхальных корзин, наполненных угощениями. Во многих городах проводят Пасхальный парад, на котором демонстрируются композиции с пасхальной тематикой, выступают музыкальные коллективы, некоторые участники одеваются в кроликов и других животных.
В Италии
пекут "голубку", в Англии
– пасхальные булочки hot cross buns, которые надрезают сверху крестом перед выпечкой.
В Польше
на пасхальное утро едят окрошку, которую поливают водой с уксусом – символ Крестных страданий Христа. Во Франции
существует поверье, что церковные колокола на Святую неделю улетают в Рим, а возвращаясь, оставляют в садах для детей сахарных и шоколадных кроликов, курочек, цыплят и яйца.
В Бразилии
, самой крупной католической стране в мире, в некоторых городах разыгрывают сцены из последних дней земной жизни Христа, включая его арест, суд и распятие. На Страстной неделе некоторые горожане украшают улицы цветными узорами, по ним шествуют процессии со статуями Девы Марии и фигурой Христа.
В Великую субботу и после пасхальной службы в католических храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и всё, что приготовлено к праздничному столу. По традиции, утром воскресенья в костелах проводят обряд благословения огня и воды.
На праздничном столе у католиков разных стран свои блюда. В США главным угощением традиционно считается ветчина, глазированная медом, хотя нередко ее заменяют индейкой или бараниной. В Бразилии, самой крупной католической стране мира, взрослые угощают детей большими яйцами из белого или молочного шоколада. В Португалии прихожан угощают цветными драже, шоколадными яйцами, печеньем и портвейном.
Обязательной частью стола остаются освященные в храме продукты: куличи, пасхи, яйца. В ряде католических общин России придерживаются схожих традиций.
Пасхальное приветствие у католиков такое же, как и у православных: "Христос воскресе!" – "Воистину воскресе!". Это восклицание звучит на десятках языков во всех приходах мира. В западной традиции принято также писать пасхальные открытки и дарить небольшие подарки, особенно детям.
Отличия католического и православного празднования
Как отмечает профессор Сергий (Храмешин), в западной традиции люди исторически уделяют больше внимания Рождеству, тогда как в Православии Пасха, безусловно, главное церковное событие года: "Как в богослужебной традиции, так и в народном праздновании Пасха в Православии – это вершина. Ничто в церковном календаре не сравнится с ней по значению".
Сравнение Католической и Православной Пасхи 2026
Параметр
Католическая Пасха
Православная Пасха
Дата
5 апреля 2026 года (воскресенье)
12 апреля 2026 года (воскресенье)
Календарь
Григорианский
Юлианский
Начало Великого поста
18 февраля
23 февраля
Длительность поста
46 дней
48 дней
Строгих дней
3 дня – Пепельная среда, Страстная пятница, Великая суббота
Все дни поста (послабление в отдельные дни)
Разрешено в пост
Яйца, молочные продукты, рыба
Только растительная пища (рыба в определенные дни)
Основные символы
Пасхальный заяц, шоколадные яйца, пасхальный венок, пастельные оттенки
Кулич, крашеные яйца (красные), творожная пасха
Приветствие
"Христос воскресе!" – "Воистину воскресе!"
"Христос воскресе!" – "Воистину воскресе!"
Главное богослужение
Пасхальная месса, Литургия Света
Пасхальная утреня, крестный ход
Особенность
Пасхальный костер, Пасхал (свеча)
Схождение Благодатного огня (для паломников)
"Пасха в христианстве – это воскресение Иисуса Христа, Который безгрешен, но взял на себя крест искупления человека, чтобы у него была возможность быть спасенным от проклятия смерти как безусловного исхода тленного бытия. Христос умер за людей, вошел в ад и изнутри отворил его врата – ад не мог удержать безгрешного. После этого, если кто и остается в аду, то только потому, что его душа, пораженная грехом, не может пребывать в раю. Возможность есть у каждого, но человек сам делает свободный выбор: быть с Богом или нет", – объясняет Сергий (Храмешин).
История праздника уходит корнями в глубокую древность. Слово "Пасха" происходит от еврейского "песах" и дословно переводится как "прохождение мимо", "избавление". . Песах у иудеев посвящен Исходу израильтян из Египта
и освобождению их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.
Последние евангельские события – предательство Иуды, арест Христа, Страсти Христовы и распятие – происходили накануне иудейской Пасхи. Воскресение Иисуса случилось на следующий день. В память об этом событии в новозаветной церкви и празднуется Пасха.
Что нельзя делать на Пасху
Пасха – день радости и торжества, а не скорби. Именно поэтому в этот день не принято посещать кладбища: такой обычай не имеет церковного основания и сложился преимущественно в советский период. Для поминовения усопших в церковном календаре отведена Радоница – вторник на второй неделе после Пасхи.
"Грешить нельзя конечно же: блудить, пить, курить и ругаться матом. Лучше посетить родных и поздравить с Пасхой, помочь нуждающимся. Сейчас, пожалуй, лучше помочь семьям военнослужащих или вернувшимся из зоны военных действий, отправить открытку с пасхальным поздравлением нашим воинам", – дополняет Сергий (Храмешин).
Католическая Пасха 2026 в России и мире
Численность католиков в России относительно небольшая – примерно 0,1% от общего населения, однако католические приходы действуют во многих городах страны. Крупнейшие католические храмы России:
- Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве;
- Приход Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.
В пасхальный период здесь проходят торжественные богослужения, на которые съезжаются верующие из разных регионов.
В мире, по данным
Всемирной христианской базы данных, католицизм исповедуют 1, 272 млрд человек (на 2025 год). Почти все страны Америки и Европы будут отмечать Пасху в рамках своих народных и церковных традиций. Центром торжеств во время Страстной недели и Пасхи будет Ватикан – будут проведены Пасхальная месса в Соборе Святого Петра и традиционное послание Папы Римского Urbi et Orbi.