Каменский оценил, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки до конца сезона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил РИА Новости, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), если будет забрасывать по две шайбы в каждой игре.
В среду Овечкин оформил дубль в матче против "Филадельфии Флайерз". Количество заброшенных им шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ достигло 1005. Рекорд четырехкратного обладателя кубка Стэнли Гретцки составляет 1016 голов. "Вашингтону" до конца регулярного чемпионата осталось сыграть шесть матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
"Саша может до конца сезона побить (рекорд), если будет по дублю забивать. И чем быстрее, тем лучше, чтобы уже был абсолютным чемпионом, и все успокоились", – сказал Каменский.
В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Текущий сезон стал для российского нападающего 21-м по счету в НХЛ.
"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси", Овечкин очков не набрал
3 апреля, 05:14