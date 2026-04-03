Каменский оценил, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки до конца сезона - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
11:38 03.04.2026
Каменский оценил, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки до конца сезона
Каменский оценил, может ли Овечкин побить рекорд Гретцки до конца сезона
Каменский: Овечкин побьет рекорд Гретцки, если будет забивать по две шайбы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил РИА Новости, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), если будет забрасывать по две шайбы в каждой игре.
В среду Овечкин оформил дубль в матче против "Филадельфии Флайерз". Количество заброшенных им шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ достигло 1005. Рекорд четырехкратного обладателя кубка Стэнли Гретцки составляет 1016 голов. "Вашингтону" до конца регулярного чемпионата осталось сыграть шесть матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
"Саша может до конца сезона побить (рекорд), если будет по дублю забивать. И чем быстрее, тем лучше, чтобы уже был абсолютным чемпионом, и все успокоились", – сказал Каменский.
В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Текущий сезон стал для российского нападающего 21-м по счету в НХЛ.
