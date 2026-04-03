Буре, Федоров и Фетисов могли бы возглавить IIHF, считает Каменский

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что в России есть много кандидатов, способных возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF), в том числе Павел Буре, Сергей Федоров и Вячеслав Фетисов.
Ранее IIHF сообщила, что действующий президент организации Люк Тардиф принял решение не переизбираться на этот пост и сложить полномочия в октябре 2026 года.
«
"Сергей Федоров, Павел Буре мог бы возглавить, мог и Фетисов. У нас много легендарных личностей, которые могли бы возглавить (IIHF)", – сказал Каменский.
Сергей Федоров – член Зала хоккейной славы, двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА, включен в список 100 величайших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Павел Буре дважды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. Вячеслав Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом, включен в Зал славы IIHF.