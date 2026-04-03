Буре, Федоров и Фетисов могли бы возглавить IIHF, считает Каменский

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что в России есть много кандидатов, способных возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF), в том числе Павел Буре, Сергей Федоров и Вячеслав Фетисов.