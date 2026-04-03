На Западе раскрыли, что устроила Каллас во время визита в Киев

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время своего визита на Украину огорчила киевский режим новостями о кредите в размере 90 миллиардов евро, пишет Junge Welt.
"В начале недели верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас посетила Киев и была вынуждена сообщить украинскому правительству неприятную новость о том, что до сих пор неясно, будет ли предоставлен кредит в размере 90 миллиардов евро, выделение которого Брюссель одобрил еще в декабре", — говорится в публикации.
2 апреля, 21:37
Отмечается, что, на первый взгляд, такое решение было принято из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но на самом деле ситуация сложнее.
"Если посмотреть повнимательнее, разрастающийся экономический кризис мог привести и к смещению приоритетов в остальных странах ЕС, а также к усилению скептицизма по отношению к подверженной коррупции киевской системе правления", — пишет издание.
По данным Junge Welt, после этого заявления Киев запросил экстрадицию соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича из Израиля.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20-го числа заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".