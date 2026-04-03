19:38 03.04.2026
Израиль отменил удары по району в Иране, где ищут пилота США, пишут СМИ
N12: ЦАХАЛ отменила удары по району в Иране, где ищут американского пилота

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отменила авиаудары по району, где предположительно проводится спасательная операция по поиску американского пилота разбившегося американского истребителя, сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на израильский источник.
Ранее телеканал сообщил, что один из двух членов экипажа разбившегося в Иране американского истребителя был спасен.
"Армия обороны Израиля отменила удары по району в Иране, где ведутся поиски второго члена экипажа", - приводит телеканал заявление источника.
Иранское агентство Tasnim ранее передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет. Какой-либо официальной информации по поводу пропавших пилотов не было.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что вооружённые силы США проводят поисково-спасательную операцию после предполагаемого крушения истребителя в небе над Ираном.
По данным Washington Post, самолёт США, предположительно, потерпевший крушение в Иране, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж которого состоит из двух человек.
