Израиль отменил удары по району в Иране, где ищут пилота США, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отменила авиаудары по району, где предположительно проводится спасательная операция по поиску американского пилота разбившегося американского истребителя, сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на израильский источник.

Ранее телеканал сообщил, что один из двух членов экипажа разбившегося в Иране американского истребителя был спасен.

"Армия обороны Израиля отменила удары по району в Иране, где ведутся поиски второго члена экипажа", - приводит телеканал заявление источника.

Иранское агентство Tasnim ранее передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет. Какой-либо официальной информации по поводу пропавших пилотов не было.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что вооружённые силы США проводят поисково-спасательную операцию после предполагаемого крушения истребителя в небе над Ираном.