Рейтинг@Mail.ru
Израиль возобновил добычу газа на крупнейшем месторождении - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/izrail-2085026398.html
Израиль возобновил добычу газа на крупнейшем месторождении
Израиль возобновил добычу газа на крупнейшем месторождении - РИА Новости, 03.04.2026
Израиль возобновил добычу газа на крупнейшем месторождении
Работа крупнейшего израильского газового месторождения "Левиафан" возобновилась после 32-дневной паузы, вызванной началом военного конфликта с Ираном, сообщило... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T15:34:00+03:00
2026-04-03T15:34:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129526/07/1295260711_0:111:3249:1938_1920x0_80_0_0_f1cccf424d3ac85fae6252573b4d51df.jpg
https://ria.ru/20260401/gaz-2084163262.html
https://ria.ru/20260403/abu-dabi-2084985863.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129526/07/1295260711_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_0f1f4389608b230ec3b256e528ba15e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран
В мире, Израиль, США, Иран
Израиль возобновил добычу газа на крупнейшем месторождении

Globes: Израиль восстановил добычу газа на крупнейшем месторождении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредприятие по добыче газа
Предприятие по добыче газа - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Предприятие по добыче газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр – РИА Новости. Работа крупнейшего израильского газового месторождения "Левиафан" возобновилась после 32-дневной паузы, вызванной началом военного конфликта с Ираном, сообщило министерство энергетики страны в пятницу.
"После оценки ситуации и анализа всех соответствующих факторов было принято решение возобновить работу "Левиафана". Поставки природного газа для нужд внутреннего рынка продолжаются и теперь будут увеличены благодаря работе еще одной платформы", - говорится в сообщении министерства, текст которого приводит израильское экономическое издание Globes.
Газ с "Левиафана" обеспечивает как внутренние потребности Израиля, так и поставляется на экспорт, преимущественно в Египет и Иорданию.
Согласно оценке экономистов, которую приводит издание, остановка работы газовых месторождений "Левиафан" и "Кариш" обошлась израильской экономике примерно в 500 миллионов долларов. Основной убыток примерно в 300 миллионов долларов связан с приостановкой работы на "Левиафане".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреИзраильСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала