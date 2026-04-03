Израиль возобновил добычу газа на крупнейшем месторождении

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр – РИА Новости. Работа крупнейшего израильского газового месторождения "Левиафан" возобновилась после 32-дневной паузы, вызванной началом военного конфликта с Ираном, сообщило министерство энергетики страны в пятницу.
"После оценки ситуации и анализа всех соответствующих факторов было принято решение возобновить работу "Левиафана". Поставки природного газа для нужд внутреннего рынка продолжаются и теперь будут увеличены благодаря работе еще одной платформы", - говорится в сообщении министерства, текст которого приводит израильское экономическое издание Globes.
Согласно оценке экономистов, которую приводит издание, остановка работы газовых месторождений "Левиафан" и "Кариш" обошлась израильской экономике примерно в 500 миллионов долларов. Основной убыток примерно в 300 миллионов долларов связан с приостановкой работы на "Левиафане".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.