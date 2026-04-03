"Оборона уничтожена". Дерзкий шаг Ирана поразил британцев

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail бурно отреагировали на информацию о крушении американского военного самолета, сбитого иранскими средствами противовоздушной обороны.
"Эта война будет долгой. Рядовые граждане всего мира, затягивайте пояса. Эта война выгодна только американскому военному лобби и Пентагону. Все будет дорожать, абсолютно все", — написал один.
"А я думал, что противовоздушная оборона Ирана была уничтожена? Ну, это то, что утверждал Трамп", — сыронизировал третий читатель.
"Операция "Ярость Эпштейна" провалилась", — резюмировал еще один пользователь.
Ранее агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет. Оно не уточняло, что это было за воздушное средство, однако ранее военные Ирана заявили об уничтожении истребителя пятого поколения F-35 в небе над Ираном, при этом в ряде СМИ появились оценки, что это был самолет F-15, а портал Axios добавил, что идет операция по поиску двух пилотов.
3 апреля, 20:46
