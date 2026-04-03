В Иране вновь заявили о сбитом истребителе, но не уточнили его модель

В отличие от утреннего заявления, когда он сообщил о сбитом F-35, сейчас военный не назвал модель самолета. Кроме того, Зольфагари не сообщил о судьбе экипажа. Его заявление опубликовало гостелерадио Ирана.

Ранее агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет. Оно не уточняло, что это было за воздушное средство, однако ранее военные Ирана заявили об уничтожении истребителя пятого поколения F-35 в небе над Ираном, при этом в ряде СМИ появились оценки, что это был самолет F-15, а портал Axios добавил, что речь шла о поисках двух пилотов.