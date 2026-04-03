В Иране вновь заявили о сбитом истребителе, но не уточнили его модель
В Иране вновь заявили о сбитом истребителе, но не уточнили его модель - РИА Новости, 03.04.2026
В Иране вновь заявили о сбитом истребителе, но не уточнили его модель
Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари вновь заявил о сбитом о американском...
2026-04-03T21:52:00+03:00
2026-04-03T21:52:00+03:00
иран
сша
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране вновь заявили о сбитом истребителе, но не уточнили его модель
Зольфагари заявил о сбитом Ираном истребителе США, но не уточнил модель самолета
ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари вновь заявил о сбитом о американском истребителе, но не уточнил модели самолета и не сообщил о судьбе экипажа.
"После ложных заявлений президента США
о полном уничтожении ПВО Ирана
американский вражеский истребитель был подбит и уничтожен в небе над Ираном новым комплексом ПВО, поиски продолжаются", - сказал Зольфагари, отчитываясь о действиях иранских военных.
В отличие от утреннего заявления, когда он сообщил о сбитом F-35, сейчас военный не назвал модель самолета. Кроме того, Зольфагари не сообщил о судьбе экипажа. Его заявление опубликовало гостелерадио Ирана.
Ранее агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет. Оно не уточняло, что это было за воздушное средство, однако ранее военные Ирана заявили об уничтожении истребителя пятого поколения F-35 в небе над Ираном, при этом в ряде СМИ появились оценки, что это был самолет F-15, а портал Axios добавил, что речь шла о поисках двух пилотов.