Иран заявил МАГАТЭ протест из-за ударов США и Израиля по ядерным объектам

ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Тегеран заявил МАГАТЭ протест из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
"Молчания МАГАТЭ по поводу атаки США и сионистского режима на мирные ядерные объекты Ирана является не просто бездействием, но и явным пособничеством с совершившими преступление. Глава ОАЭИ (Мохаммад Эслами) направил несколько писем с протестом генеральному директору (МАГАТЭ Рафаэлю Гросси). Подобная историческая халатность подрывает оставшийся авторитет МАГАТЭ", - говорится в заявлении.
Организация по атомной энергии Ирана ранее сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта. Кроме того, Иран зафиксировал два нападения на ядерный объект в Натанзе - 1 и 21 марта, а 27 марта - на завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе, а также на завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в Ардакане. Иранская сторона обвиняет в этом США и Израиль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.