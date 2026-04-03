Иран заявил МАГАТЭ протест из-за ударов США и Израиля по ядерным объектам
16:51 03.04.2026
Иран заявил МАГАТЭ протест из-за ударов США и Израиля по ядерным объектам
Тегеран заявил МАГАТЭ протест из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
ОАЭИ: Иран заявил МАГАТЭ протест из-за ударов США и Израиля по ядерным объектам

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Тегеран заявил МАГАТЭ протест из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
«

"Молчания МАГАТЭ по поводу атаки США и сионистского режима на мирные ядерные объекты Ирана является не просто бездействием, но и явным пособничеством с совершившими преступление. Глава ОАЭИ (Мохаммад Эслами) направил несколько писем с протестом генеральному директору (МАГАТЭ Рафаэлю Гросси). Подобная историческая халатность подрывает оставшийся авторитет МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

Организация по атомной энергии Ирана ранее сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта. Кроме того, Иран зафиксировал два нападения на ядерный объект в Натанзе - 1 и 21 марта, а 27 марта - на завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе, а также на завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в Ардакане. Иранская сторона обвиняет в этом США и Израиль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
