Сотрудники Пентагона утратили доверие к Хегсету, пишут СМИ
16:31 03.04.2026
Сотрудники Пентагона утратили доверие к Хегсету, пишут СМИ
Многие сотрудники Пентагона утратили остатки доверия к министру обороны Питу Хегсету после начала военной операции США и Израиля против Ирана, пишет газета... РИА Новости, 03.04.2026
Daily Mail: cотрудники Пентагона не верят Хегсету после начала операции в Иране

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Многие сотрудники Пентагона утратили остатки доверия к министру обороны Питу Хегсету после начала военной операции США и Израиля против Ирана, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.
"Четверо военных и трое гражданских чиновников Пентагона заявили, что за месяц с момента, когда администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа начала атаки по Ирану, многие их коллеги утратили то небольшое доверие, которое они испытывали к вызывающему разногласия министру обороны, чьи высказывания о войне они называют "безрассудными", - говорится в материале издания.
По словам собеседников газеты, они особенно были возмущены призывом Хегсета к Богу "излить свой гнев", а также призывом к "сокрушительным актам насилия" в Иране во время молитвенного служения в Пентагоне на прошлой неделе.
Источники добавили, что он говорил о конфликте как о священной войне и назвали высказывания министра "вспыльчивыми", "кровожадными" и "дикими".
"Меня потрясло отсутствие у него беспристрастия, его пренебрежение к профессионализму, необходимому на этой должности, особенно во время войны", - приводит газета слова одного из чиновников.
Двое источников газеты также выразили недовольство "явной лицемерностью" министра обороны, который якобы был уличен в чрезмерном употреблении алкоголя, а также был обвинен в сексуальном насилии в 2017 году. Один из источников, как пишет газета, отметил, что Хегсет также якобы признал, что у него были многочисленные внебрачные связи во время службы в армии.
Как пишет телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников, Хегсет также предпринял шаги по блокированию или задержке карьерного повышения более десятка чернокожих и женщин-офицеров высшего звена во всех четырех родах войск.
По словам источников, в армии и в Белом доме опасаются, что Хегсет блокирует или задерживает продвижение по службе некоторых квалифицированных офицеров до званий генерала и адмирала из-за их расы или пола на фоне борьбы министра с инициативами по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Пентагоне.
Так, по словам собеседников телеканала, в последние недели Хегсет воспрепятстовал повышению или назначению на новые должности трех офицеров морской пехоты (чернокожего мужчины и двух женщин), которые, как ожидалось, должны были получить повышение или новые должности. По словам чиновников, в их отношении не велись внутренние расследования, которые могли бы вызвать опасения по поводу дальнейшего продвижения по службе.
В июле 2025 года газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства писала, что ряд чиновников Пентагона готовят письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета. По данным издания, в письме содержались жалобы на политизированный процесс принятия решений, "дисфункцию" всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную тем, что источники называют одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
