Лукашенко рассказал, какой совет дал Трампу

МИНСК, 3 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп начал делать в Иране то, что Лукашенко посоветовал на последних переговорах с американцами, - дать Израилю повоевать с Ираном и уходить оттуда, сообщило агентство Белта.
"Американцы молодцы. Они начали делать то, что я Трампу посоветовал в последних переговорах. Могу уже сегодня сказать. Израильтяне приехали к нему... начали его звать против Ирана воевать. Пошел. Что делать сейчас? Я им говорю: "Израиль хотел повоевать против Ирана - пусть повоюют. Дайте ему повоевать, вы чего туда лезете, вы же похороните там своих людей", - сказал глава белорусского государства на открытии новой поликлиники в Минске.
По словам Лукашенко, в Америку гробы "потихоньку начали поступать", общество возмутилось. "Уже две трети не одобряют эту авантюру. Поэтому я говорю: "Передайте Дональду (Трампу), пускай он даст Израилю повоевать с Ираном. Вот и увидим, что получится". А чужими руками мы все умеем воевать. Как на Украине Запад воюет", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что американцы начали уходить из региона. "Вижу, что здравый смысл взял верх. Потихоньку-потихоньку оттуда уходят. Вы слышите эти заявления: "Мы там разбомбили", "Ракетой убили", "Уран завтра заберем". Но главное - это нефть: "Остров Харк захватим". Этот остров от Ормузского пролива в сотнях километров, он никак не влияет на прохождение судов там. Но американцы потихоньку оттуда начали уходить. Уверен, и евреи поймут, что они не туда влезли", - подчеркнул Лукашенко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.