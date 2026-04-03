https://ria.ru/20260403/iran-2084903321.html
"Они все видят": американским военным сообщили о смертельной ловушке
США недооценивают готовность Ирана к возможной наземной операции, предупредил в интервью YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке...
2026-04-03T14:21:00+03:00
в мире
иран
сша
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083338712_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_b9cd6795e0abbb9bc98b38821582b262.jpg
https://ria.ru/20260403/tramp-2084885670.html
https://ria.ru/20260403/iran-2084892752.html
https://ria.ru/20260403/tramp-2084898101.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083338712_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75cb08f348923d0ab9b4914664e2f684.jpg
Макгрегор: США недооценивают готовность Ирана к наземной операции
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
США недооценивают готовность Ирана к возможной наземной операции, предупредил в интервью YouTube-канала Judging Freedom
полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
«
"Мы недооценили, что иранцы все видят. Другими словами, мы называем это постоянным наблюдением. Они знают, что происходит внутри их страны и как минимум на тысячу миль за ее пределами", — сказал он.
По словам эксперта, американское командование абсолютно не готово к активной наземной операции в Иране
. Нет ни инфраструктуры, ни возможности для безопасной доставки к предполагаемому месту высадки, пояснил Макгрегор.
"Это очень сложная и очень опасная среда", — резюмировал отставной военный.
В среду New York Times сообщала о планах Пентагона
перебросить в регион еще около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Позже стало известно, что контингент расширился до 50 тысяч человек. По данным газеты, десантники будут находиться в зоне досягаемости Ирана. Точное местоположение не раскрывается. Предположительно, солдаты примут участие либо в захвате острова Харк, либо в другой операции совместно с пехотинцами.
При этом, как утверждают военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих — это слишком мало для проведения масштабной кампании. Иран занимает почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению аналитиков, захватить и удержать страну с помощью имеющегося контингента практически невозможно.