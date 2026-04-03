"Они все видят": американским военным сообщили о смертельной ловушке

"Мы недооценили, что иранцы все видят. Другими словами, мы называем это постоянным наблюдением. Они знают, что происходит внутри их страны и как минимум на тысячу миль за ее пределами", — сказал он.

Позже стало известно, что контингент расширился до 50 тысяч человек. По данным газеты, десантники будут находиться в зоне досягаемости Ирана. Точное местоположение не раскрывается. Предположительно, солдаты примут участие либо в захвате острова Харк, либо в другой операции совместно с пехотинцами.

При этом, как утверждают военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих — это слишком мало для проведения масштабной кампании. Иран занимает почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению аналитиков, захватить и удержать страну с помощью имеющегося контингента практически невозможно.