Иконы Владимирской и Донской Богоматери выставили в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве, поклониться святыням можно до 18.00 пятницы, передает корреспондент РИА Новости.
Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в столичном храме Христа Спасителя но доступа к иконам нет, они за заграждением, приложиться к ним нельзя. Доступ в сам храм Христа Спасителя открыт для всех желающих до 18.00, уточнили РИА Новости в храме.
Ранее руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега) сообщила РИА Новости, что Государственная Третьяковская галерея передала Владимирскую икону Божией Матери в безвозмездное пользование столичному храму Христа Спасителя на 49 лет, а Донскую икону Божией Матери – Донскому монастырю Москвы на тех же условиях. Донская икона будет размещена в храме Христа Спасителя временно.
При этом иконы остаются в собственности РФ и оперативном управлении Третьяковской галереи, а все решения, касающиеся обеспечения их сохранности, принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России.