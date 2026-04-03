Иконы Владимирской и Донской Богоматери выставили в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве, поклониться святыням можно до 18.00 пятницы, передает корреспондент РИА Новости.

Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в столичном храме Христа Спасителя но доступа к иконам нет, они за заграждением, приложиться к ним нельзя. Доступ в сам храм Христа Спасителя открыт для всех желающих до 18.00, уточнили РИА Новости в храме.