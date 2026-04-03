Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:52 03.04.2026 (обновлено: 14:49 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/ikona-2084961139.html
В РПЦ рассказали, на каких условиях переданы Владимирская и Донская иконы
2026-04-03T11:52:00+03:00
2026-04-03T14:49:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085018543_0:355:2048:1507_1920x0_80_0_0_ead522a2f6538f63ed513312f6bc5154.jpg
https://ria.ru/20260403/ikony-2084961975.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085018543_0:163:2048:1699_1920x0_80_0_0_e941b7fa85da77a2af53baccd799a2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости: иконы Владимирской и Донской Богоматери передали РПЦ на 49 лет

© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкИкона "Богоматерь Донская"
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в медиабанк
Икона "Богоматерь Донская"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимирская икона передана в безвозмездное пользование храма Христа Спасителя на 49 лет, Донская – Донскому монастырю на тех же условиях, сообщила РИА Новости руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега).
""Богоматерь Владимирская" передана в безвозмездное пользование храма Христа Спасителя сроком на 49 лет. Соответствующий договор заключен между Третьяковской галереей и Патриаршим подворьем Кафедрального соборного храма Христа Спасителя города Москвы в соответствии с утвержденной Минкультуры России типовой формой, предусматривающей соблюдение всех необходимых требований, обеспечивающих сохранность святыни. На аналогичных условиях икона "Богоматерь Донская" передана Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Донского ставропигиального мужского монастыря", – сказала она.
Донская икона будет размещена в храме Христа Спасителя временно, добавила руководитель правового управления. Она отметила, что иконы остаются в собственности РФ и оперативном управлении Третьяковской галереи, а все решения, касающиеся обеспечения их сохранности, принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России.
Вид на храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В храме Христа Спасителя с 4 апреля выставят две иконы Богоматери
3 апреля, 10:55
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала