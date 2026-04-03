В РПЦ рассказали, на каких условиях переданы Владимирская и Донская иконы

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимирская икона передана в безвозмездное пользование храма Христа Спасителя на 49 лет, Донская – Донскому монастырю на тех же условиях, сообщила РИА Новости руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега).

Донская икона будет размещена в храме Христа Спасителя временно, добавила руководитель правового управления. Она отметила, что иконы остаются в собственности РФ и оперативном управлении Третьяковской галереи, а все решения, касающиеся обеспечения их сохранности, принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России.