13:02 03.04.2026 (обновлено: 13:21 03.04.2026)
Заполнение газохранилищ в ФРГ оказалось под угрозой, пишут СМИ
Заполнение газохранилищ в ФРГ оказалось под угрозой, пишут СМИ
NZZ : заполнение газохранилищ в Германии под угрозой из-за Ближнего Востока

© AP Photo / Joerg SarbachГазовое хранилище в Редене, Германия
Газовое хранилище в Редене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Заполнение газохранилищ в Германии на будущий отопительный сезон оказалось под угрозой из-за высоких цен на газ, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
В настоящее время хранилища заполнены лишь примерно на одну пятую. К началу ноября уровень заполнения должен быть увеличен до 80%. Это предусмотрено законодательными актами, принятыми немецким бундестагом в 2022 году для обеспечения газоснабжения в зимний период. "Однако пополнение запасов газа в хранилищах может оказаться непосильной задачей и обойтись дороже, чем предполагалось", - пишет NZZ.
"Война с Ираном серьезно ограничила мировые поставки газа. Ормузский пролив, через который обычно транспортируется примерно четверть мирового объема сжиженного природного газа (СПГ), фактически закрыт. А в Катаре, третьем по величине поставщике СПГ в мире, уничтожено 17% производственных мощностей", - пишет издание.
Биржевые цены на газ в Европе накануне выросли на 5%, почти достигнув 600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. А средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив эту отметку, следует из расчетов РИА Новости.
Азиатские страны, которые ранее удовлетворяли значительную часть своего спроса на СПГ за счет импорта из стран Персидского залива, теперь закупают газ из других источников, включая США. "Это спровоцировало конкуренцию между Азией и Европой, поддерживая высокие цены на газ", - пишет издание.
При этом отмечается, что законодательные нормы скорее затрудняют заполнение немецких газохранилищ, так как значительно увеличивают спекулятивный спрос на газ уже летом. По данным министерства экономики, цена на закупку газа летом снова ниже цены на его продажу зимой. Однако эта разница не покрывает затрат трейдеров на хранение.
"Если разница останется такой низкой, без дополнительных политических мер будет сложно достичь установленных законом уровней заполнения", - заявил управляющий директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода Initiative Energien Speichern e. V. (INES) Себастьян Хайнерманн.
При этом в министерстве экономики утверждают, что "газоснабжение обеспечено". Как заявила изданию представитель ведомства, в настоящее время забронировано 65% хранилищ, а основная закачка газа обычно начинается с мая-июня. "Поэтому мы не видим необходимости во вмешательстве правительства в поставки газа для зимы", - добавила она.
В свою очередь Хайнерманн заявил, что нет гарантии, что забронированные хранилища действительно будут заполнены. "Очень рискованно полагаться на то, что изменение спредов в ближайшие месяцы обеспечит достаточное заполнение газохранилищ участниками рынка", - сказал он.
Как подчеркивает издание, если хранилища останутся пустыми, правительству Германии придется поручить компании Trading Hub Europe GmbH (THE) закупать газ принудительно, что может обернуться огромными расходами для немецких налогоплательщиков.
