Гурьянова признали лучшим нападающим первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лучшим нападающим первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) впервые в карьере признан Денис Гурьянов из московского ЦСКА, сообщается на сайте лиги.
Гурьянов набрал 7 очков (6 голов + 1 передача) в пяти матчах с показателем полезности "+6". Шайба в четвертом матче серии с петербургским СКА стала победной для его команды.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Митчелл Миллер из казанского "Ак Барса", набравший 6 (2+4) очков в пяти матчах с показателем полезности "+7". Лучшим вратарем также впервые в карьере стал Зак Фукале из минского "Динамо", одержавший четыре победы в четырех матчах с коэффициентом надёжности 0,89.
Лучшим новичком признан Михаил Федоров из магнитогорского "Металлурга", набравший 2 (2+0) очка в пяти матчах с показателем полезности "+1".