Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 03.04.2026 (обновлено: 13:52 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/gruziya-2084971555.html
В Грузии задержали подозреваемых в похищении россиян
В Грузии задержали подозреваемых в похищении россиян
Сотрудники МВД Грузии задержали семь человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, включая разбой, похищение и вымогательство денег у граждан России,... РИА Новости, 03.04.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925455265_192:0:1392:900_1920x0_80_0_0_866823538d741b49bc82afc9b0caf3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Sputnik / StringeerГрузинский полицейский
© Sputnik / Stringeer
Грузинский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 3 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД Грузии задержали семь человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, включая разбой, похищение и вымогательство денег у граждан России, говорится в сообщении ведомства.
"В результате совместной полицейской операции задержаны 7 лиц, обвиняемых в различных тяжких преступлениях… Злоумышленники обманом проникли в квартиру граждан Российской Федерации под предлогом проверки утечки газа. Поздно ночью они пришли к потерпевшим, после чего, угрожая холодным оружием и убийством, похитили 2 тысячи долларов, мобильные телефоны и ноутбук", — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемые применили физическое насилие и потребовали дополнительно 300 тысяч долларов, угрожая расправой. Спустя несколько часов пострадавших под угрозой оружия посадили в автомобили и вывезли в направлении муниципалитета Марнеули.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий все семеро обвиняемых были задержаны в Марнеули и Гори. Правоохранители продолжают мероприятия по установлению и задержанию других возможных участников преступления.-
Полиция в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Тбилиси россиянку нашли мертвой в гостинице
23 марта, 14:13
 
В миреГрузияРоссияГори
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала