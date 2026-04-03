В Грузии задержали подозреваемых в похищении россиян

ТБИЛИСИ, 3 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД Грузии задержали семь человек, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, включая разбой, похищение и вымогательство денег у граждан России, говорится в сообщении ведомства.

"В результате совместной полицейской операции задержаны 7 лиц, обвиняемых в различных тяжких преступлениях… Злоумышленники обманом проникли в квартиру граждан Российской Федерации под предлогом проверки утечки газа. Поздно ночью они пришли к потерпевшим, после чего, угрожая холодным оружием и убийством, похитили 2 тысячи долларов, мобильные телефоны и ноутбук", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые применили физическое насилие и потребовали дополнительно 300 тысяч долларов, угрожая расправой. Спустя несколько часов пострадавших под угрозой оружия посадили в автомобили и вывезли в направлении муниципалитета Марнеули.