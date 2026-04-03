МЧС назвало цвет бытового газа, который опасен для жизни человека
Главными признаками бытового газа, который полностью не сгорает в процессе приготовления пищи и представляет серьезную опасность для человека, является пламя...
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС: пламя красного цвета является признаком опасного газа для человека
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Главными признаками бытового газа, который полностью не сгорает в процессе приготовления пищи и представляет серьезную опасность для человека, является пламя красного или желтого цвета; в таком случае надо сразу же выключить плиту и вызвать газовую службу, предупреждает МЧС России.
"Пламя газовой горелки должно быть ровным, голубого цвета. Если пламя красное или желтое, газ сгорает не полностью, срочно вызывайте специалиста газовой службы", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при опасности утечки бытового газа.
Спасатели отмечают, что нарушения правил безопасности при эксплуатации газа становятся источником повышенной опасности для человека.
"Наличие в помещении 5-15% газа от общего объема воздуха способно вызвать удушье или стать причиной возгорания", - заключает МЧС РФ
.