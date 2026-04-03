Экс-футболист "Спартака" Гаврилов заявил, что у него нашли опухоль

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал РИА Новости, что у него нашли опухоль.

Ранее Гаврилов рассказал РИА Новости, что находится в больнице после перенесенной операции на сердце и чувствует себя нормально.

« "Опухоль. Поэтому и лечусь. Самочувствие ничего. Пока что держусь!" - сказал 72-летний Гаврилов.