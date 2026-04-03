Гарбузов: 222 лифта КМЗ поставили в Москве по спецсчетам в 2025 году
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:15 03.04.2026
Гарбузов: 222 лифта КМЗ поставили в Москве по спецсчетам в 2025 году
В московские жилые дома, где по решению жителей ведется отдельный учет средств на капитальный ремонт, в прошлом году поставили 222 новых лифта, произведенных... РИА Новости, 03.04.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП 222 лифта КМЗ поставили в Москве по спецсчетам в 2025 году
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В московские жилые дома, где по решению жителей ведется отдельный учет средств на капитальный ремонт, в прошлом году поставили 222 новых лифта, произведенных Карачаровским механическим заводом (КМЗ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Карачаровский механический завод активно участвует в обновлении лифтового оборудования по программам капитального ремонта как в рамках городской программы, так и в домах со специальными счетами. В последнем случае собственники самостоятельно принимают решение о замене лифтов, выбирают производителя, модель и комплектацию лифта, а также дизайн и дополнительные функции оборудования", – приводит слова Гарбузова пресс-служба московского ДИПП.
Обновление лифтов в домах со спецсчетами на капремонт проходит в три этапа. Так, сперва собственники анализируют состояние счета и возможность финансирования работ. После этого они проводят общее собрание. Затем их решение направляется управляющей организации для дальнейшей замены лифта.
По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, прямое взаимодействие с производителем позволяет собственникам вовремя реализовать проекты по обновлению лифтового парка своих домов. Предприятие оперативно реагирует на потребности каждого дома и обеспечивает профессиональное сопровождение на всех этапах замены оборудования.
Кроме того, договоры для замены лифтов заключаются как с управляющими компаниями, так и напрямую с представителями государственных бюджетных учреждений и товариществ собственников жилья.
Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко подчеркнул, что с 2019 года организация установила новые требования к лифтам, уделяя дополнительное внимание вопросам безопасности и комфорта. В стандарт лифтового оборудования, устанавливаемого в жилом доме, входит увеличение проема дверей до 700 и в отдельных случаях, если это позволяет шахта, до 800 миллиметров. Также в него включено применение современной износостойкой отделки, в том числе панели кабины лифта из металлопласта и покрытие пола из рифленого алюминия, и еще энергоэффективные светодиодные лампы.
Новые лифты КМЗ поставлены в многоквартирные дома со спецсчетами, которые находятся в столичных районах Орехово-Борисово, Нагорный, Коптево и других.
Столичный градоначальник Сергей Собянин 1 апреля утвердил проект реорганизации территории КМЗ. По утвержденному проекту, наземная площадь объектов предприятия увеличится более чем в три раза — до 194,22 тысячи квадратных метров, из них 165,9 тысячи квадратных метров придется на новое строительство. Кроме того, основная часть новых объектов будет построена за счет частных инвесторов.
Ранее Гарбузов рассказал, что сервисная служба Карачаровского механического завода (КМЗ) начала обслуживать лифтовое оборудование, установленное в зданиях Московской верфи, на которой производят электросуда.
 
