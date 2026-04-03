222 лифта КМЗ поставили в Москве по спецсчетам в 2025 году

222 лифта КМЗ поставили в Москве по спецсчетам в 2025 году

© Фото : Пресс-служба ДИПП 222 лифта КМЗ поставили в Москве по спецсчетам в 2025 году

Гарбузов: 222 лифта КМЗ поставили в Москве по спецсчетам в 2025 году

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В московские жилые дома, где по решению жителей ведется отдельный учет средств на капитальный ремонт, в прошлом году поставили 222 новых лифта, произведенных Карачаровским механическим заводом (КМЗ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Карачаровский механический завод активно участвует в обновлении лифтового оборудования по программам капитального ремонта как в рамках городской программы, так и в домах со специальными счетами. В последнем случае собственники самостоятельно принимают решение о замене лифтов, выбирают производителя, модель и комплектацию лифта, а также дизайн и дополнительные функции оборудования", – приводит слова Гарбузова пресс-служба московского ДИПП.

Обновление лифтов в домах со спецсчетами на капремонт проходит в три этапа. Так, сперва собственники анализируют состояние счета и возможность финансирования работ. После этого они проводят общее собрание. Затем их решение направляется управляющей организации для дальнейшей замены лифта.

По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, прямое взаимодействие с производителем позволяет собственникам вовремя реализовать проекты по обновлению лифтового парка своих домов. Предприятие оперативно реагирует на потребности каждого дома и обеспечивает профессиональное сопровождение на всех этапах замены оборудования.

Кроме того, договоры для замены лифтов заключаются как с управляющими компаниями, так и напрямую с представителями государственных бюджетных учреждений и товариществ собственников жилья.

Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко подчеркнул, что с 2019 года организация установила новые требования к лифтам, уделяя дополнительное внимание вопросам безопасности и комфорта. В стандарт лифтового оборудования, устанавливаемого в жилом доме, входит увеличение проема дверей до 700 и в отдельных случаях, если это позволяет шахта, до 800 миллиметров. Также в него включено применение современной износостойкой отделки, в том числе панели кабины лифта из металлопласта и покрытие пола из рифленого алюминия, и еще энергоэффективные светодиодные лампы.

Новые лифты КМЗ поставлены в многоквартирные дома со спецсчетами, которые находятся в столичных районах Орехово-Борисово, Нагорный, Коптево и других.

Столичный градоначальник Сергей Собянин 1 апреля утвердил проект реорганизации территории КМЗ. По утвержденному проекту, наземная площадь объектов предприятия увеличится более чем в три раза — до 194,22 тысячи квадратных метров, из них 165,9 тысячи квадратных метров придется на новое строительство. Кроме того, основная часть новых объектов будет построена за счет частных инвесторов.