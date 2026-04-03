05:08 03.04.2026 (обновлено: 05:57 03.04.2026)
Американские маркетплейсы продают футболки с цитатой Путина
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американские маркетплейсы продают футболки и свитшоты с цитатой президента России Владимира Путина Next time in Moscow, выяснило РИА Новости.
Футболки и свитшоты с российским гербом, надписью Next time in Moscow ("В следующий раз — в Москве") можно найти на маркетплейсах США, их цены варьируются от 19 до 23 долларов. Покупатели могут выбрать размер, цвет изделия, а также стиль — классическая мужская футболка, женская, детская или универсальное худи.
Кружка чая в подстаканнике - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Российские подстаканники и шапки-ушанки стали хитами у покупателей в США
12 марта, 05:48
Продавцы в описании товара особо отмечают "простую", но в то же время "мощную" фразу, которая делает вещь эффектным дополнением к любому современному гардеробу.
Фразу Next time in Moscow Путин произнес во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Этими словами на английском языке он предложил американскому коллеге встретиться в Москве.
В декабре 2025 года глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами выложил в соцсети X селфи в футболке с этой цитатой российского лидера.
Покупка одежды - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Россия в январе увеличила импорт одежды из США до пяти миллионов долларов
18 марта, 11:19
 
