Гаттузо ушел в отставку после непопадания Италии на чемпионат мира

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо ушел в отставку, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).
Контакт был расторгнут по взаимному согласию сторон.
"Мое время в качестве тренера национальной сборной подошло к концу. Для меня было честью руководить национальной сборной и делать это с группой игроков, которые продемонстрировали преданность и самоотверженность. Но наибольшую благодарность я выражаю болельщикам, всем итальянцам, которые на протяжении этих месяцев неизменно проявляли свою любовь и поддержку национальной сборной", - заявил Гаттузо.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Гаттузо был назначен на пост тренера национальной команды летом 2025 года. Сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года.