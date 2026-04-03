15:11 03.04.2026 (обновлено: 16:00 03.04.2026)
Гаттузо ушел в отставку после непопадания Италии на чемпионат мира
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо ушел в отставку, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).
Контакт был расторгнут по взаимному согласию сторон.
«

"Мое время в качестве тренера национальной сборной подошло к концу. Для меня было честью руководить национальной сборной и делать это с группой игроков, которые продемонстрировали преданность и самоотверженность. Но наибольшую благодарность я выражаю болельщикам, всем итальянцам, которые на протяжении этих месяцев неизменно проявляли свою любовь и поддержку национальной сборной", - заявил Гаттузо.

Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Гаттузо был назначен на пост тренера национальной команды летом 2025 года. Сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года.
Дель Пьеро назвал сборную Италии посмешищем для мирового футбола
2 апреля, 18:33
 
