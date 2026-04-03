Франция не хочет быть вассалом других стран, заявил Макрон

ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Франция стремится не стать вассалом других стран, в том числе Соединенных Штатов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В четверг президент Франции в сопровождении супруги Брижит прибыл в Южную Корею с двухдневным визитом.
"Наша цель - не быть вассалами двух гегемонистских держав… Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или быть слишком подверженными непредсказуемости США", - заявил Макрон во время встречи со студентами университета Ёнсе в Сеуле.
Французский лидер также призвал создать новые совместные проекты между Южной Кореей и Францией, в том числе в сферах искусственного интеллекта, чипов, энергетики, космоса и других.
Президент США Дональд Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он заявлял, что всерьез рассматривает этот шаг после отказа альянса помочь в операции против Ирана.