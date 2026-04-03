Во Франции раскритиковал подход США к решению проблемы с Ормузским проливом

ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа с призывом другим странам самим решать проблему вокруг Ормузского пролива, Аддад заявил, что Вашингтон сам создал там кризисную ситуацию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужен Ормузский пролив, а страны, использующие его для импорта нефти, сами должны позаботиться о безопасном прохождении судов.
"Нельзя сначала создать какую-то ситуацию, а потом просить других решать эту проблему", - сообщил Аддад в эфире телеканала CNews, отвечая на вопрос о возможности возобновления судоходства через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
