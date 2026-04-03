Во Франции раскритиковал подход США к решению проблемы с Ормузским проливом

ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа с призывом другим странам самим решать проблему вокруг Ормузского пролива, Аддад заявил, что Вашингтон сам создал там кризисную ситуацию.