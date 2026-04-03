МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал решение Финляндии вступить в НАТО и разорвать связи с Россией ошибкой.
«
"Трамп рассматривает возможность прекращения военной помощи Украине, поскольку Европа отказывается помочь ему в вопросе Ирана. Кроме того, обсуждается выход из НАТО. Финляндия вступила в Североатлантический альянс в надежде на прочные отношения с США, отказавшись от политики нейтралитета по отношению к России и разорвав все связи. Однако это оказалось катастрофической политикой", — написал он в соцсети X.
По его мнению, глобальный энергетический кризис нанесет серьезный удар. Помимо этого, растет риск эскалации конфликта с Россией, добавил политик.
«
"Решение о вступлении в НАТО крайне прискорбно, и его последствия еще не в полной мере проявились!" — резюмировал Мема.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Финляндии оценили готовность страны к войне
31 марта, 08:12