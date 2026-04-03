СМИ: жители Финляндии начали ездить за едой в Швецию после снижения НДС

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жители Финляндии начали ездить за едой в соседнюю Швецию, где власти с начала апреля снизили НДС на продукты питания, сообщает телерадиовещатель Yle.

Правительство Швеции 1 апреля снизило НДС на продукты питания до 6% с 12%, новая ставка будет действовать до конца 2027 года.

"Снижение цен оживило пасхальные продажи и привлекло финнов в Хапаранду (город на севере Швеции, граничит с Финляндией - ред.) за покупками", - говорится в сообщении.

Журналисты Yle посетили один из супермаркетов в Хапаранде. Там им рассказали, что финны в целом лучше осведомлены о налоговых изменениях, чем местные жители.

Владелец магазина, с которым побеседовали журналисты, считает, что налоговые изменения увеличат продажи, в том числе за счет финских покупателей, которые получают выгоду как от снижения НДС, так и от сильного курса евро по отношению к шведской кроне.