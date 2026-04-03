Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жители Финляндии начали ездить за едой в Швецию после снижения НДС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/finlyandiya-2084927704.html
СМИ: жители Финляндии начали ездить за едой в Швецию после снижения НДС
Жители Финляндии начали ездить за едой в соседнюю Швецию, где власти с начала апреля снизили НДС на продукты питания, сообщает телерадиовещатель Yle.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbadc14f5e36860e2be8c2be85f6b34c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
СМИ: жители Финляндии начали ездить за едой в Швецию после снижения НДС

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жители Финляндии начали ездить за едой в соседнюю Швецию, где власти с начала апреля снизили НДС на продукты питания, сообщает телерадиовещатель Yle.
Правительство Швеции 1 апреля снизило НДС на продукты питания до 6% с 12%, новая ставка будет действовать до конца 2027 года.
"Снижение цен оживило пасхальные продажи и привлекло финнов в Хапаранду (город на севере Швеции, граничит с Финляндией - ред.) за покупками", - говорится в сообщении.
Журналисты Yle посетили один из супермаркетов в Хапаранде. Там им рассказали, что финны в целом лучше осведомлены о налоговых изменениях, чем местные жители.
Владелец магазина, с которым побеседовали журналисты, считает, что налоговые изменения увеличат продажи, в том числе за счет финских покупателей, которые получают выгоду как от снижения НДС, так и от сильного курса евро по отношению к шведской кроне.
"Мне кажется, сегодня покупателей было больше, чем в прошлые пасхальные праздники... И многие приехали из Финляндии", - приводит его слова Yle.
В миреШвецияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала