СМИ: жители Финляндии начали ездить за едой в Швецию после снижения НДС
2026-04-03T10:24:00+03:00
Yle: финны начали ездить за едой в Швецию из-за снижения НДС на продукты
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жители Финляндии начали ездить за едой в соседнюю Швецию, где власти с начала апреля снизили НДС на продукты питания, сообщает телерадиовещатель Yle.
Правительство Швеции
1 апреля снизило НДС на продукты питания до 6% с 12%, новая ставка будет действовать до конца 2027 года.
"Снижение цен оживило пасхальные продажи и привлекло финнов в Хапаранду (город на севере Швеции, граничит с Финляндией
- ред.) за покупками", - говорится в сообщении.
Журналисты Yle посетили один из супермаркетов в Хапаранде. Там им рассказали, что финны в целом лучше осведомлены о налоговых изменениях, чем местные жители.
Владелец магазина, с которым побеседовали журналисты, считает, что налоговые изменения увеличат продажи, в том числе за счет финских покупателей, которые получают выгоду как от снижения НДС, так и от сильного курса евро по отношению к шведской кроне.
"Мне кажется, сегодня покупателей было больше, чем в прошлые пасхальные праздники... И многие приехали из Финляндии", - приводит его слова Yle.