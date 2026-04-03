"Ситуация критическая": в Финляндии сделали тревожное заявление о Трампе

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп представляет серьезную угрозу для НАТО из-за войны с Ираном, пишет финская газета Helsingin Sanomat.
Как считает издание, неподготовленное нападение на Иран было стратегической ошибкой, которая ослабит популярность американского лидера, нанесет ущерб мировой экономике и укрепит Россию, не ослабив при этом Иран.
"Сила НАТО основана не только на войсках, технике или ядерном оружии, но и на вере в эффективность альянса. Теперь европейские страны НАТО в это не верят", — отмечается в материале.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Штатам, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер называл Североатлантический альянс "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Штаты в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
