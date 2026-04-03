Появились подробности экстрадиции россиян Ивина и Ольшанского в США

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На следующий день после экстрадиции из Болгарии в США россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского доставили в суд, где им предъявили официальные обвинения, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Заседание состоялось 27 марта. В тот же день суд назначил им адвокатов и переводчика, выяснило РИА Новости.
Как ранее сообщало РИА Новости, Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ, а также в отмывании денег. Прокуратура США требует конфисковать не менее 350 миллионов долларов по их делу. Как подсчитало РИА Новости, Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы.
В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России - Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд ободрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта.
МИД России тогда заявил РИА Новости, что задержание россиян в Болгарии для передачи США закрепляет за Софией реноме безропотной марионетки Вашингтона.