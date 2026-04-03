В МИД ПМР сообщили об обсуждении вопросов по экосистеме Днестра - РИА Новости, 03.04.2026
Экспертные группы по вопросам экологии Молдавии и Приднестровья на заседании в пятницу в режиме видеоконференции обсудили вопросы поддержания и сохранения... РИА Новости, 03.04.2026
https://ria.ru/20260325/zakharova-2082874373.html
https://ria.ru/20260324/moldavija-2082549852.html
МИД ПМР: Эксперты Молдавии и Приднестровья обсудили проблемы реки Днестр
ТИРАСПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Экспертные группы по вопросам экологии Молдавии и Приднестровья на заседании в пятницу в режиме видеоконференции обсудили вопросы поддержания и сохранения экосистемы реки Днестр, сообщила пресс-служба МИД Приднестровской Молдавской Республики.
"Приднестровская сторона акцентировала внимание на необходимости осуществления конкретных мер по устранению источников загрязнения водоема, в том числе посредством реализации проектов по реконструкции старых и строительства новых очистных сооружений на реке Днестр", - говорится в сообщении.
Кроме того, экспертами Приднестровья была представлена информация о планируемых мероприятиях по зарыблению водной артерии.
Наряду с этим эксперты сторон обсудили некоторые аспекты взаимодействия профильных служб по борьбе с браконьерством и условились обмениваться сведениями по выявляемым в этой области нарушениям.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь присоединения к Румынии
на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.️