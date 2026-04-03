В МИД ПМР сообщили об обсуждении вопросов по экосистеме Днестра

ТИРАСПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Экспертные группы по вопросам экологии Молдавии и Приднестровья на заседании в пятницу в режиме видеоконференции обсудили вопросы поддержания и сохранения экосистемы реки Днестр, сообщила пресс-служба МИД Приднестровской Молдавской Республики.

"Приднестровская сторона акцентировала внимание на необходимости осуществления конкретных мер по устранению источников загрязнения водоема, в том числе посредством реализации проектов по реконструкции старых и строительства новых очистных сооружений на реке Днестр", - говорится в сообщении.

Кроме того, экспертами Приднестровья была представлена информация о планируемых мероприятиях по зарыблению водной артерии.

Наряду с этим эксперты сторон обсудили некоторые аспекты взаимодействия профильных служб по борьбе с браконьерством и условились обмениваться сведениями по выявляемым в этой области нарушениям.