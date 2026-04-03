В Москве пропал сын чемпионки Европы по борьбе

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сын четырехкратной чемпионки Европы по вольной борьбе Елены Егошиной Алексей пропал в Москве, сообщает Sport Baza.

По информации источника, 19-летний молодой человек исчез 1 апреля, когда Егошина ушла выгуливать собаку. В последний раз пропавшего видели на Мичуринском проспекте. Спортсменка обратилась в полицию и к волонтерам за помощью.