Ефимов: земляные работы на станции "Гольяново" выполнены на треть

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Земляные работы на станционном комплекса "Гольяново" в Москве выполнены уже на треть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В столице продолжается строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро и прилегающих перегонных тоннелей от "Щелковской". Для создания всего комплекса планируется разработать около 320 тысяч кубометров грунта. На сегодня уже изъяли более 100 тысяч кубометров – это треть от общего объема", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что на данный момент уже готова демонтажная камера, расположенная у действующей станции "Щелковская". Все работы специалисты планируют завершить в 2028 году.