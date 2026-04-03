Ефимов: земляные работы на станции "Гольяново" выполнены на треть

2026-04-03T13:12:00+03:00
Ефимов: земляные работы на станции метро "Гольяново" выполнены на треть
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Земляные работы на станционном комплекса "Гольяново" в Москве выполнены уже на треть, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице продолжается строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро и прилегающих перегонных тоннелей от "Щелковской". Для создания всего комплекса планируется разработать около 320 тысяч кубометров грунта. На сегодня уже изъяли более 100 тысяч кубометров – это треть от общего объема", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что на данный момент уже готова демонтажная камера, расположенная у действующей станции "Щелковская". Все работы специалисты планируют завершить в 2028 году.
Самый активные работы сейчас идут в котловане будущей станции "Гольяново", где уже разработали более 70 тысяч кубометров грунта, и в зоне оборотных тупиков. Здесь изъяли еще около 20 тысяч кубометров, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.