Выезд на экскурсию детей, попавших в ДТП под Калугой, организовали родители

БРЯНСК, 3 апр – РИА Новости. Родители детей, пострадавших под Калугой в ДТП с автобусом, самостоятельно организовали выезд на экскурсию с помощью частного перевозчика, сообщило правительство региона на платформе MAX.
«
"Сегодня утром на трассе М-3 произошло ДТП с микроавтобусом, который перевозил детей из Калуги на экскурсию в Москву… Родители детей самостоятельно организовали выезд на экскурсию с помощью частного перевозчика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за детьми, которые ехали на экскурсию, направлен автобус, который доставит их обратно в Калугу.
"Администрация школы находится на связи с родителями. Обстоятельства ДТП выясняются и находятся на контроле областной прокуратуры", - добавили в правительстве Калужской области.
Ехавший в Москву экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в пятницу утром на трассе М-3 в Калужской области. По данным регионального УМВД, пострадали четверо детей и женщина 1980 года рождения.