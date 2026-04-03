Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до пяти

БРЯНСК, 3 апр – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до пяти, кроме четырех детей травмы получила женщина 1980 года рождения, сообщило региональное УМВД.

Это был экскурсионный автобус, перевозивший детей. Родители самостоятельно организовали выезд на экскурсию с помощью частного перевозчика, сообщило ранее правительство региона.

Ехавший в Москву автобус попал в аварию в пятницу утром на трассе М-3 в Калужской области. По данным властей, четверо детей получили в аварии ушибы и ссадины, их жизни ничего не угрожает.